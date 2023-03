Serie A Femminile, Milan-Fiorentina 3-3. Ganz: “Abbiamo fatto una frittata”

Ieri pomeriggio è andata in scena la partita del campionato di Serie A femminile tra Milan e Fiorentina. Al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara' il match tra le rossonere e le viola è terminato 3-3 grazie alle reti di Vigilucci, Asllani e Piemonte per le ragazze di Ganz, mentre doppietta per Boquete e Hammarlund per le ragazze di Panico. 'Tuttosport', in edicola questa mattina, riporta le dichiarazioni dell'allenatore rossonero al termine del match.