Serie A, diritti tv: lunedì fissato l’ultimo giorno per i rilanci

Non solo il caso scommesse, il calcio italiano si muove anche per un'altra importantissima tappa, quella dei diritti tv per la Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport, lunedì mattina è il termine ultimo indicato a Dazn, Sky e Mediaset per presentare l'ultimo rilancio. Il "Lega Channel" è un'opzione possibile. In via Rosellini, infatti, non escludono di affiancare anche la propria proposta al mercato, magari cedendo la maggior parte dei diritti a Sky per il satellite, con la gara del sabato anche in chiaro su Mediaset. L'obiettivo è quello di raggiungere la stessa cifra del triennio che si concluderà la prossima estate, vale a dire 930 milioni. Con le offerte arrivate finora in viale Rosellini non siamo oltre gli 870.