Serie A d’estate – Milan: Saelemaekers, sulla destra con personalità

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a quei calciatori che, in vista della ripresa della Serie A nella seconda metà del mese di giugno, possono rappresentare delle ‘forze fresche’ per le squadre del nostro campionato, non abituate a giocare gare che contano in quel determinato periodo della stagione.

In casa Milan, uno di questi giocatori può essere sicuramente Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro rossonero giunto in prestito nello scorso mese di gennaio dall’Anderlecht: Saelemaekers ha lasciato intravedere discreta personalità sulla fascia destra, ma, anche per lui, vale il discorso fatto per Matteo Gabbia.

Quello di Saelemaekers sarà un profilo ritenuto idoneo da Ralf Rangnick, possibile, futuro allenatore del Milan?