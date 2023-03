Serie A, la Champions influenza il calendario del Milan: partite spostate

Milan, la Champions influenza anche la Serie A

Napoli, Inter e Milan, si legge, anticiperanno a venerdì 7 aprile i loro incontri della 29a giornata, inizialmente previsti per sabato 8. Il nuovo calendario della giornata pre pasquale sarà reso noto martedì. L’ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando alla ricerca dell’intesa è quella di far disputare Salernitana-Inter alle ore 17, Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21. Napoli-Verona e Bologna-Milan non potranno che essere fissate per sabato 15. Lo stesso giorno in cui sarà anticipata Inter-Monza. Milan-Napoli, Auriemma: “La frase di Pioli non è intelligente”