Scudetto, il Milan ci crede: ora serve accelerare | Serie A News

Il pareggio di Salerno non fa male al Milan di Stefano Pioli. Ora due settimane di fuoco. Ma con tutti i big ed un'altra mentalità. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha evidenziato come il bicchiere rossonero, dopo la 26^ giornata di Serie A, sia incredibilmente mezzo pieno. Il pareggio, 2-2, in casa della Salernitana sembrava essere in realtà una sconfitta, con l'Inter pronta al sorpasso a 'San Siro' contro il Sassuolo.