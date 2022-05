Scudetto, il calendario sorride al Milan? Il punto sulla Serie A

Milan e Inter lottano per lo Scudetto. Il Diavolo di Stefano Pioli, per il 'CorSport', potrebbe avere in realtà gli impegni più facili

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della lotta Scudetto tra il Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A con 80 punti e l'Inter di Simone Inzaghi, seconda con 78. Per il quotidiano romano, fino alla scorsa domenica i nerazzurri potevano aggrapparsi al fatto di avere un calendario più agevole, rispetto ai rossoneri, per sperare nel sorpasso.

Ora, però, quell'appiglio sembra essere diventato complicato. L'Inter, infatti, dovrà affrontare nelle ultime due giornate di campionato il Cagliari e la Sampdoria, entrambe squadre impegnate nella lotta per la salvezza. Il Milan, invece, dopo l'ostacolo Atalanta, che cerca un posto in Europa League, avrà in trasferta il Sassuolo.

Una squadra, che, secondo il 'CorSport', almeno sulla carta non avrebbe più nulla da chiedere al campionato. Ecco perché, secondo i colleghi del quotidiano capitolino, il Diavolo, almeno nei 90' finali della stagione, sarebbe avvantaggiato dal calendario rispetto al Biscione.

L'Inter, di fatto, per sperare nello Scudetto, devono sperare che l'Atalanta blocchi il Milan a 'San Siro'. La 'Dea', oltretutto, in trasferta in questa stagione vola (12 vittorie su 18 partite). Ma i meneghini, ad ogni modo, giocheranno alla 'Unipol Domus' di Cagliari contro una squadra disperata, che cercherà di strappare via punti giocando alla morte anche per tirare dentro la bagarre Spezia e Samp.

I blucerchiati che, poi, all'ultima giocheranno a Milano contro l'Inter. Il Milan, al contrario, per il 'CorSport' contro Atalanta e Sassuolo dovrà essere concentrato, attento e incisivo. Così come è stato, di fatto, nelle ultime uscite. Contro i neroverdi, però, ha pagato già dazio all'andata, perdendo 1-3 in casa. L'auspicio dell'Inter? È che il Milan, reduce da 5 vittorie consecutive al 'Mapei Stadium', torni a perdervi come fu in occasione dello 0-2 del marzo 2016. Milan, indiscrezioni su Dybala: le ultime news di mercato >>>

