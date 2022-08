Sconcerti: “Contro il Sassuolo una partita non da Milan” | News

Intervenuto sulle colonne del 'Corriere della Sera', Mario Sconcerti ha analizzato il pareggio del Milan contro il Sassuolo. "Inter e Roma vanno avanti, la sorpresa è la partita squilibrata del Milan. Non è obbligatorio battere il Sassuolo in casa sua, ma non è stato il Milan in quasi nessuno dei suoi tanti giocatori di classe. Indubbiamente è un passo indietro per il Milan, stranamente complesso e senza tiri in porta. Inter e Roma battono per ora le squadre inferiori, il Milan non ancora. Forse ha trovato la partita che non si aspettava. Il Sassuolo non ha tenuto il pallone, ha giocato di forza e corsa accettando la superiorità dell'avversario. Questo ha portato confusione nella logica abituale del Milan. Non è la lotta la sua prima dote".