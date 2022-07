Sconcerti: “Milan, è cominciata la realtà. E cancella il miracolo”

Mario Sconcerti , sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato del Milan a tre settimane dall'avvio del campionato di Serie A . Ecco le parole di Sconcerti: "Il Milan è davanti a sé stesso. È cominciata la realtà. Non è detto sia dura, ma cancella il miracolo . Nel calcio i miracoli esistono, ma sono come la pioggia: c’è, la conosciamo, ma non sai quando arriverà. Mi sembra sia uno dei primi limiti dei nuovi imprenditori americani. Arrivano fino al possibile, oltre c’è il sentimento ".

"Quello manca - ha proseguito Sconcerti sul Milan -. Sono imprenditori veri che comprano per rivendere appena c'è la convenienza. Silvio Berlusconi con il Monza sta ricordando il buono del vecchio calcio senza calcoli e tanti debiti. Ma lui gioca sul suo nome, la sua vita. Non è forse un calcolo corretto per un'azienda ormai collettiva. Però, che invidia per il Monza che compra chiunque".