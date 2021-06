Sconcerti: “Donnarumma e Milan, siamo tutti pari. Ecco perché”

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma lascerà il Milan a parametro zero. Ma per Mario Sconcerti nessuna delle due parti deve nulla all'altra. I motivi

Daniele Triolo

Mario Sconcerti, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, classe 1999, portiere che, come noto, lascerà il Milan a parametro zero. Il giocatore è ormai ad un passo dall'accordo con il PSG per un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 12 milioni di euro netti a stagione.

"Nell’Italia di Roberto Mancini la sicurezza è portata da Donnarumma - ha spiegato Sconcerti sull'ormai ex Milan -. Non ha un’armonia nel fisico che lo aiuti, non è un atleta naturale, ha più del bonario che dell’irresistibile. Però è in assoluto il miglior giocatore italiano, quello con il più alto spessore internazionale".

"Il contratto con il PSG al doppio della cifra del Milan chiude anche l’affannosa questione dell’ingratitudine - la convinzione di Sconcerti su Donnarumma -. È andato via per un ingaggio doppio, non per un soffio. E ha ringraziato il Milan giocando 251 partite di campionato con la sua maglia. Direi che si è tutti pari".

"Donnarumma nell'Italia vale metà lavoro - ha concluso il giornalista sportivo -. Lui è il nostro muro e il nostro riposo. Se non sarà lui all'altezza, mancherà strada a tutti".