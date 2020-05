Sconcerti: “Attenzione al Milan: sta nascendo una squadra competitiva”

MILAN NEWS – Mario Sconcerti, ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, ha espresso la sua opinione sul Milan del futuro. Queste le sue dichiarazioni:

“Per il futuro, cioè dal prossimo autunno, farei molta attenzione al Milan. La mia impressione è che stia nascendo una squadra diversa, quasi pronta per essere competitiva. Ha una qualità media alta e non ha più tanti ruoli scoperti. Gli manca l’uomo da 30 gol e, con più regolarità, i gol delle ali; per il resto deve solo perdere leziosità e rimanere dentro la partita. Ma i giocatori ci sono e sono incastrati bene“.

“Stefano Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Non credo il Milan lo cambi per avere un tecnico migliore. Lo cambia per avere un tecnico diverso, un’aria che spazzi l’ultimo scalino. Pioli su quello si è spesso fermato. Il Milan giovane non ha bisogno nemmeno di un grande vecchio nello spogliatoio. Oggi serve un maestro, che abbia idee chiare e il carisma eccentrico per trasmetterle agli allievi. Con le basi del Milan, questo può diventare un calcio molto importante”, ha concluso Sconcerti.

MILAN, INTANTO, AFFRANTO PER L’INFORTUNIO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC: QUESTA LA REAZIONE DEI TIFOSI SUI SOCIAL >>>