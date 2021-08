Sconcerti: “Al mercato del Milan do un 8. E’ stata costruita una squadra”

Ecco l'intervento del noto giornalista Mario Sconcerti in merito al calciomercato del Milan visto fino ad oggi: il suo pensiero

Tra le colonne del 'Corriere della Sera' spicca l'intervento di Mario Sconcerti riguardo il calciomercato del Milan. Ecco qual è il pensiero del giornalista sull'operato della dirigenza rossonera. "Voto 8. E’ stata la prima squadra a non far gestire ai giocatori chiusure di contratti importanti. Non ha perso Donnarumma, lo ha difeso fino a un confine, poi si è alzato dal tavolo e ha comprato al volo il sostituto. Mai far diventare un sentimento un giocatore, chiunque sia. L’amore è per la bandiera, non per chi la sventola. Il Milan è sulla stessa linea di Juve e Inter, ma deve andargli tutto bene. Non ha riserve per Kessié e Bennacer, ha due centravanti importanti e macchinosi, può dipendere troppo da Diaz, avrebbe bisogno di 12 gol di Leao, gli mancano i gol imprevisti. Ma ha un gioco compiuto, è stata costruita una squadra". Milan, si cerca la formula adatta per acquistare Florenzi.