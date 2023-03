Scaroni presidente dell’Enel? Meloni scettica per il suo legame con Putin

Paolo Scaroni potrebbe diventare il nuovo presidente dell'Enel. Nonostante ciò, l'edizione odierna de 'La Stampa' riporta come ci sia un po' di scetticismo da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni . Il motivo? I legami del presidente del Milan con Silvio Berlusconi e Vladimir Putin . Nel 2006, infatti, l’allora Amministratore Delegato dell’Eni Scaroni volò a Mosca per firmare “un accordo storico” con Gazprom , la controllata russa dell’energia. In quegli anni Putin diventa un partner dell’Occidente, membro del G8 e fornitore di materie prime per il resto d’Europa, Italia su tutti.

L'accordo firmato da Scaroni nasce sotto gli auspici dei due x ex premier Romano Prodi e Silvio Berlusconi, legando a doppio filo il destino di Eni con la Russia sotto il punto di vista di esplorazione, trasporto, trasformazione e cooperazione tecnologica per il gas naturale. Un accordo i cui effetti sono ancora presenti oggi, visto che con contratti a lungo termine fino al 2035 Eni diventerà il primo cliente mondiale di Gazprom. Se l'ipotesi del rientro all'Eni per Scaroni è tramontata, resta in piedi il tema della presidenza dell'Enel. Una nomina che sarebbe spinta dallo stesso Berlusconi e Salvini come miglior modo per riallacciare i rapporti con Mosca quando sarà finita la guerra.