Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà efficiente. I prezzi non saliranno”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha incontrato ieri pomeriggio gli studenti dell'università 'Bocconi' di Milano e ha parlato ancora della possibile costruzione del nuovo stadio per il club rossonero. Le dichiarazioni di Scaroni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'Tuttosport'.

Nuovo stadio Milan, le ultime parole di Scaroni — «Ormai è una storia decennale, sembra una saga. Noi vogliamo solo uno stadio efficiente, solo così può vivere un club moderno. Ma non dovete preoccuparvi, non vogliamo aumentare i prezzi dei biglietti popolari. Noi vogliamo ottenere più ricavi dalle aziende che possono e sono disposte a pagare prezzi astronomici. Per intenderci cifre da 5mila euro a posto», ha spiegato Scaroni, riferendosi all'ampliamento dei posti 'corporate' dedicati a sponsor ed imprese.

Scaroni, nell'ambito del convegno 'Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità', ha poi proseguito ancora sul nuovo stadio del Milan: «Non chiederemo più soldi ai tifosi, ma alle aziende che vogliono regalare ai loro clienti o manager una serata speciale, con la possibilità di salutare allenatori o calciatori a margine della partita. È così che i grandi club europei fatturano 100 milioni all’anno, mentre il Milan e l’Inter si devono fermare a 40. Questo delta mette a rischio la nostra sostenibilità rispetto a società di Spagna, Inghilterra o Germania».

Difficoltà per l'area di La Maura. L'Inter, intanto ... — Un nuovo stadio, dunque, è ritenuto fondamentale da Scaroni per il Milan. Quello attuale, a 'San Siro', non permette, infatti, tali politiche di 'accoglienza commerciale'. «Nel mondo del calcio bisogna scalare due montagne: quella dei risultati e quella dei ricavi. Quando sono entrato nel CdA del Milan, il club andava malissimo. Io non contavo niente», ha affermato Scaroni riferendosi alla gestione cinese del club di Via Aldo Rossi, prima che subentrasse il fondo Elliott. Che ha risanato i conti, rilanciato il club, gettato le basi per un futuro roseo (nuovo stadio compreso) e poi passato la mano a RedBird.

È indispensabile, dunque, realizzare un nuovo stadio per il Milan. Anche se resta da capire dove. Non sta decollando, infatti, secondo 'Tuttosport' il progetto del nuovo impianto rossonero nell'area dell'ippodromo La Maura. Il Diavolo deve ancora presentare il progetto di massima al Comune di Milano, ma non mancano difficoltà anche su questa nuova ipotesi. Il tutto mentre l'Inter, nelle parole del suo amministratore delegato Alessandro Antonello, continua a preferire il progetto comune di un nuovo stadio a 'San Siro' condiviso con il Milan.