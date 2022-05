Sassuolo-Milan, Leao cerca un altro sprint da Scudetto | Serie A News

Rafael Leao, attaccante rossonero, vuole lasciare il segno anche in Sassuolo-Milan di oggi. Vuole una rete che potrebbe valere il titolo

Daniele Triolo

Alle ore 18:00 si disputerà Sassuolo-Milan, ultima giornata della Serie A 2021-2022: Rafael Leao, così come tutta la squadra rossonera, vuole tornare dal 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia con lo Scudetto in tasca. Stefano Pioli, tecnico rossonero, punterà sulla continuità e non toccherà la formazione che, nelle ultime due partite, ha battuto bene prima l'Hellas Verona poi l'Atalanta.

Nel 4-2-3-1 di mister Pioli, in Sassuolo-Milan, sarà Leao ad agire nel ruolo di esterno sinistro d'attacco. Ha segnato già tantissimo in questa stagione, è il top scorer del Diavolo in tutte le competizioni e sul campo del Sassuolo ha già messo a segno una rete da ricordare. L'anno passato, infatti, a dicembre 2020, segnò il gol più veloce della storia della Serie A italiana proprio contro i neroverdi, in casa loro.

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Adesso Leao vuole un altro sprint, un'altra rete. Stavolta, però, che valga un titolo, uno Scudetto per il Milan. Simbolo di quei progressi così importanti che, dall'anno scorso, il numero 17 portoghese ha compiuto così come tutta la squadra rossonera. Milan, il nuovo bomber arriva dal Chelsea? Le ultime news di mercato >>>

