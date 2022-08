Sassuolo-Milan, tocca di nuovo a Leao e Giroud: così si vola

Rafael Leao e Olivier Giroud in campo dall'inizio anche stasera in Sassuolo-Milan. Cento giorni fa furono decisivi per il 19° Scudetto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sassuolo-Milan, partita in cui saranno ancora Rafael Leao e Olivier Giroud a giocare titolari, visti anche gli stop improvvisi di Ante Rebic e Divock Origi. La gara, valida per la 4^ giornata della Serie A 2022-2023, riporta alla mente quella di cento giorni fa, più o meno.

Al 'Mapei Stadium' Leao a sinistra, Giroud centravanti

In quel Sassuolo-Milan, terminato 0-3, con tre assist di Leao e due gol di Giroud, il Diavolo festeggiò la conquista del suo 19° Scudetto. Oggi, invece, il match ha tutt'altra importanza: in palio ci sono 'soltanto' i tre punti. Ma la vittoria è comunque da centrare ad ogni costo e chi meglio del numero 17 e del numero 9 possono ispirare i rossoneri di Stefano Pioli?

Entrambi, sia Leao sia Giroud, hanno rotto il ghiaccio in Milan-Bologna di sabato a 'San Siro' e contro il Sassuolo cercheranno il bis. Avrebbero dovuto riposare, nelle intenzioni di Pioli, per essere freschi per il derby. Ma evidentemente era destino che dovessero giocare. Le rotazioni, in casa rossonera, ci saranno, ma si fermeranno alla trequarti.

L'attacco rossonero si reggerà su Leao e Giroud in Sassuolo-Milan (riposerà anche Charles De Ketelaere) ma entrambi, poi, vogliono anche essere protagonisti del derby di Milano, in programma sabato 3 settembre alle ore 18:00 contro l'Inter. Per Giroud è appena arrivato, contro il Bologna, la rete numero 300 in carriera. Per Leao, ben assistito da CDK sabato, è giunto il primo inchino davanti al pubblico amico.

Ora è tempo di sbloccarsi in trasferta e sul campo dove, nella stagione 2020-2021, ha messo a segno il gol più veloce nella storia della Serie A, sarebbe il massimo poter festeggiare.