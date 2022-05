Sassuolo-Milan, oggi la scelta sullo schermo gigante in città

Domani ci sarà Sassuolo-Milan e i tifosi rossoneri si augurano di poterla seguire tutti insieme. Nelle prossime ore la scelta ufficiale.

Sono ore di grande attesa in vista di Sassuolo-Milan per tutto l'ambiente milanista. Tutto al momento è concentrato sulla partita e sull'organizzazione di ciò che precede e consiste nella sfida. Poi si penserà eventualmente a divulgare notizie su come si svolgeranno gli eventuali festeggiamenti. Di certo nessuna festa organizzata domani sera, ma solo eventualmente lunedì. Ai tifosi però preme sapere, come scrive il Corriere dello Sport, se ci sarà modo di seguire la partita tutti insieme davanti a uno schermo gigante. Da questo punto di vista, il Milan si è detto pronto e disponibile a installarlo, ma aspetta ancora le autorizzazioni in tema di ordine pubblico dalle autorità competenti.