Sassuolo-Milan con obiettivo Scudetto. Calciomercato, ecco il bomber

Tantissimo spazio per il Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina, domenica 22 maggio 2022. Oggi, infatti, i rossoneri saranno di scena a Reggio Emilia, 'Mapei Stadium', in casa del Sassuolo. Potrebbe arrivare il 19° Scudetto della storia del club rossonero. Vediamo, dunque, le notizie più importanti pubblicate in mattinata sul Diavolo.