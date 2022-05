Sassuolo-Milan, Crovi: “Spengo tutto e aspetto le urla dei vicini”

Crovi, scrittore di romanzi gialli e grande milanista, ha parlato di come vivrà Sassuolo-Milan, ultima giornata decisiva.

Stefano Bressi

È uno scrittore di romanzi gialli Luca Crovi, oltre a essere un grande tifoso rossonero che vivrà Sassuolo-Milan con ansia come tutti. Ha scelto Giuseppe Meazza, che ha giocato in entrambe le squadre meneghine, come protagonista de "L'ombra del campione", uno dei suoi romanzi. Ai microfoni della Gazzetta, ha parlato proprio dell'ultima giornata. Ecco le sue parole.

Come trasformerebbe in giallo il finale di questo campionato milanese: "Immaginate se qualcuno rubasse tutti i palloni da gioco e non si potesse giocare. Il finale resterebbe sospeso".

Chi sarebbe il colpevole: "Di certo non le altre squadre, impossibilitate a giocare per assenza di palloni. Immaginate qualcuno che mentre le squadre sono ferme in campo senza pallone, sta ideando il colpo del secolo".

Se la città di Milano ha già vinto: "Sì e Meazza è il simbolo del grande calcio italiano, del coraggio, della semplicità e dell'umiltà".

Se festeggerebbe arrivando secondo: "È stato un anno che ci ha fatto tornare a tifare e respirare, quindi sì, festeggerei comunque".

Come finisce questo giallo: "Per evitare infarti terrò tutto spento e aspetterò le urla dei vicini. So riconoscere quelle dei bauscia e quelle dei casciavit. Il calcio a Milano ti segna in dialetto fin da bambino".

