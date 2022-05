Sassuolo-Milan, una domenica del Diavolo: attesa altissima in città

Domenica si giocherà Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium': rossoneri a 90' dal sogno tricolore. I tifosi non stanno quasi più nella pelle

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della lotta Scudetto tra Milan e Inter, giunta agli ultimi 90' di gioco e, in particolare, dell'attesa dei tifosi rossoneri. Che definire spasmodica è un eufemismo. Il Diavolo, anche solo pareggiando al 'Mapei Stadium' in casa del Sassuolo domenica pomeriggio, metterebbe le mani sul 19° Scudetto della sua storia e i sostenitori del Milan non stanno più nella pelle.

Garantita l'invasione di Reggio Emilia. Ben 16mila biglietti venduti ai tifosi del Milan, con un super incasso del Sassuolo, che ha fatto affari d'oro. Così come, purtroppo, i bagarini. Il 'CorSport' ha spiegato come siano state denunciate tantissime truffe: il mercato dei biglietti falsi è rimasto attivo fino a ieri nonostante denunce e segnalazioni. Si presume che almeno 2mila tifosi del Milan si mettano in viaggio verso il 'Mapei Stadium', malgrado siano senza biglietti e gli appelli ripetuti ad evitare il viaggio senza tagliando.

Il quotidiano romano, però, in merito a Sassuolo-Milan, ha evidenziato come il vero 'caso' che ha mandato in crisi il Comune, la Questura e la Prefettura di Milano sia legato al maxi-schermo. La tifoseria del Milan ha chiesto di allestirlo. La richiesta è stata respinta, in un primo momento. Poi, però, è tornata in discussione con un vertice in Prefettura e con un post, sui social, del Sindaco interista Giuseppe Sala. Il quale non ha voluto negare un'eventuale autorizzazione al Milan, eccezion fatta per Piazza Duomo, poiché ancora occupata dai lavori di smobilitazione dal concerto di 'Radio Italia' della sera prima.

Pertanto, si va verso l'allestimento del maxi-schermo. Da decidere solo la zona. Cercando, però, di evitare la zona di 'San Siro', visto che ci saranno 75mila interisti per Inter-Sampdoria. Ma cosa succederebbe nel caso in cui il Diavolo vincesse il 19° Scudetto? Il Milan ha voluto evitare qualsiasi problema di ordine pubblico. Da Reggio Emilia, in caso di successo, la squadra tornerà in pullman e andrà a 'Casa Milan', sede del club rossonero a Portello. Il resto sarà improvvisato. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

