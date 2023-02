Vibrano i pilastri di San Siro, ma Milan e Inter rassicurano i tifosi

San Siro vibra e trema, soprattutto sotto la Curva Nord. Milan e Inter rassicurano i tifosi: "Non si corre alcun rischio". Ecco i motivi

Daniele Triolo

'Gazzetta.it' ha fatto vedere, in un video, come i pilastri del secondo anello di 'San Siro' tremino quando i tifosi della Curva Nord, quella solitamente occupata dai tifosi dell'Inter, esultano per un gol o saltano tutti insieme. Tanto l'Inter quanto il Milan però, intendono rassicurare i tifosi: lo stadio di 'San Siro' è sicuro.

A certificarlo, infatti, è la Commissione di Vigilanza che analizza, in tempo reale, i dati dei sensori installati nell'impianto sportivo cittadino dal Politecnico di Milano. Il video che fa vedere la 'rosea' online è piuttosto emblematico ed è relativo ad una delle partite interne disputate dalla squadra di Simone Inzaghi in questa stagione.

San Siro vibra, Inter e Milan in coro: "Nessun rischio" — Non si riferisce, dunque, al derby di domenica scorsa tra Inter e Milan, bensì ad una gara precedente. Quale, non è specificato. Poco importa, però, se si pensa che tanto l'Inter quanto il Milan, ogni volta che giocano tra le mura amiche di 'San Siro', superano tranquillamente quota 70mila spettatori per match.

Nel video si vede, in particolare, uno dei pilastri portanti che vibra, spostandosi dalla sua sede naturale ed andando a creare una crepa sul pavimento. Inquietante. 'La Gazzetta dello Sport' ha altresì evidenziato come i due club di Milano siano, da tempo, a conoscenza della problematica delle vibrazioni 'anomale' di 'San Siro'.

Capienza ridotta di 3mila posti per evitare sollecitazioni ai pilastri — La capienza del terzo anello, a partire dalla stagione 2019-2020, è stata ridotta di 3mila posti proprio per questo motivo, ovvero per limitare le sollecitazioni ai pilastri. Inter e Milan continuano, poi, ad investire sulla sicurezza dello stadio, poiché la considerano una priorità assoluta e hanno assicurato di monitorare durante ogni match la situazione.

La Commissione di Vigilanza tiene sotto controllo i dati, e, a quanto pare, finora non hanno mai superato le soglie di sicurezza, entrando quindi in zona pericolo. Finora, dunque, non c'è mai stato alcun rischio sicurezza per gli spettatori nerazzurri e rossoneri. Resta, però, sullo sfondo la volontà di entrambi i club di lasciare 'San Siro' per approdare in una nuova casa. Più moderna, funzionale e al passo con i tempi.