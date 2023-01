San Siro, ‘Il Sole 24 Ore’ sicuro: “Giunta verso il sì a Milan e Inter” | News

Diversamente da quanto pubblicato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, l'edizione odierna de 'Il Sole 24 Ore' va in controtendenza in merito al tema dello stadio di San Siro. Secondo il quotidiano economico, entro il 18 gennaio la Giunta del Comune di Milano approverà la delibera con cui si darà l'ok definitivo al progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio. E' ciò che è emerso a margine di un incontro avvenuto ieri in Comune tra i vertici di Palazzo Marino e alcuni esponenti dei due club. Le richieste emerse dal dibattito pubblico dovranno essere rispettate. Vale a dire garantire più posti a sedere, più spazi verdi e prezzi dei biglietti invariati.