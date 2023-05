San Siro, gelo tra Cardinale e Zhang. Martedì atteso il proprietario del Milan

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta un aneddoto curioso che interessa i proprietari di Milan e Inter , ovvero Gerry Cardinale e Steven Zhang. Entrambi erano presenti ieri sera a 'San Siro' in occasione del derby di Champions League , gara vinta dai nerazzurri 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan . Zhang, seduto in tribuna autorità, non era distante dal numero uno di RedBird ma nonostante ciò i due si sono completamente ignoranti, tanto da non essersi nemmeno salutati.

Zhang e Cardinale, in ogni caso, potrebbero incontrarsi nuovamente martedì sera in occasione della gara tra Inter e Milan. Il proprietario del club rossonero, infatti, sta facendo ritorno negli Stati Uniti ma sarà in tribuna a 'San Siro' per la semifinale di ritorno. Vedremo, dunque, se ci sarà un dialogo o meno per quello che riguarda specialmente la realizzazione del nuovo stadio. Furlani: "Stadio? Valutiamo tutte le opzioni, compreso San Siro".