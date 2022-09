Sampdoria-Milan, turnover per Pioli. De Ketelaere cerca il primo gol

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, giovedì 8 settembre 2022. Il Diavolo, reduce dal pareggio (1-1) in casa del Salisburgo in Champions League, è atteso, infatti, da un'altra partita in trasferta. A 'Marassi', Genova, l'avversario sarà la Sampdoria dell'ex tecnico rossonero, Marco Giampaolo. È su questa sfida che si concentrano la maggior parte delle notizie finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.