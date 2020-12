Sampdoria-Milan, Quagliarella: tabù rossonero da sfatare. I dettagli / News

Sampdoria-Milan, tabù rossonero per Quagliarella

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Se Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte al match Sampdoria-Milan, dall’altro lato Fabio Quagliarella verrà schierato regolarmente al centro dell’attacco blucerchiato. Il classe 1983, con all’attivo ben 169 gol in Serie A, è a già a quota 5 in questo campionato e vanta una media di più di un gol ogni due partite. Come fa notare l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Quagliarella si porta avanti un tabù che lo lega ai colori rossoneri. Il Milan, infatti, è uno dei pochi club a cui l’attaccante non ha mai segnato durante un match casalingo, pur essendo il più affrontato in carriera (14 volte). Ecco perché senza Kjaer e Ibrahimovic è una ‘prova del 9’ per il Milan >>>