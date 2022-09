Sampdoria-Milan: Dest si candida per giocare da titolare a destra

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sergiño Dest . Classe 2000 , terzino statunitense di passaporto olandese, il Milan lo ha prelevato, all'ultimo giorno del calciomercato estivo, in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona .

E secondo il quotidiano romano Dest - impiegabile, all'occorrenza, anche a sinistra - si candida non soltanto per giocare dall'inizio in Sampdoria-Milan di sabato sera, ore 20:45, a 'Marassi', in occasione della gara della 6^ giornata della Serie A 2022-2023, ma anche per essere più di un'alternativa in questa squadra.