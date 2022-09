Sampdoria-Milan 1-2, la moviola di Gazzetta: severo il primo giallo a Leao

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato gli episodi da moviola di Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Il primo giallo sventolato in faccia a Rafael Leao arriva per una sbracciata in attacco su Alex Ferrari: ammonizione troppo severa che si rivelerà decisiva. Nel secondo tempo, infatti, il portoghese prova la spettacolare rovesciata per ribadire in rete un cross di Davide Calabria, ma colpisce la testa di Ferrari. Gioco pericoloso e 'grave rischio di infortunare un avversario'.