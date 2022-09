Sampdoria, Giampaolo: “Il Milan la migliore in Serie A. Non so come si batte”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha indicato nel Milan la migliore squadra di questa Serie A. Le dichiarazioni

Renato Panno

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha indicato nel Milan la migliore squadra di questa Serie A. Queste alcune delle dichiarazioni della conferenza stampa di ieri riportate dal 'Corriere delol Sport'.

Sul Milan: "È la squadra migliore della serie A. Come si batte? Non lo so, bisogna chiederlo allo Spezia che ci è riuscito. È una squadra forte, matura, e consapevole: dovremo dare il 110%".

Sugli obiettivi: "Noi dobbiamo ragionare da squadra che deve lottare per non retrocedere ed è chiaro questo concetto. Non abbiamo fatto investimenti per 40 milioni di euro: siamo onesti intellettualmente e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Tutto il resto è una speculazione. Dobbiamo pensare a giocare le partite nella maniera giusta: qualche volta ci siamo riusciti, altre no. Ma fa parte del nostro valore complessivo, si lavora sempre per migliorare".

Sulla situazione attuale: "Dobbiamo avere una buona comunicazione, univoca. Ci sono troppi interlocutori all'interno del club, così si creano dispersione e pareri diversi. I pareri diversi non vanno bene perché generano crepe. Non ho bisogno di rassicurazioni e conforto: sono io che devo dare sicurezza e certezza agli altri. Qualora ci fosse qualche prurito, vorrei esserne a conoscenza. Il mio lavoro mi pone sempre sulla graticola, sono continuamente in discussione".