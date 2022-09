Salisburgo-Milan, Pioli: “Ora sappiamo stare a certi livelli”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Salisburgo-Milan. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan, partita della 1^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, in programma stasera alle ore 21:00 alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Ho ricordato alla squadra che molti di noi l’anno scorso erano al debutto e ci poteva stare di essere più insicuri e meno consapevoli - ha detto Pioli al suo Milan in vista dell'impegno di Salisburgo -. La squadra ora sa quello che deve fare per giocare a questi livelli: passione, gioco di squadra, non arrendersi mai. Qui abbiamo un’opportunità da sfruttare".

Salisburgo-Milan, Pioli ha presentato la partita della 'Red Bull Arena'

"Dobbiamo dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita e che da lì siamo cresciuti. Pensiamo solo a questa partita, iniziare con un risultato positivo sarebbe importantissimo. Dovremo giocare con entusiasmo ma rispettando i nostri avversari, certi delle nostre qualità e caratteristiche".

E per quanto riguarda la formazione di Salisburgo-Milan? Così Pioli in conferenza: «Abbiamo a disposizione l’ultima rifinitura, sceglierò soltanto dopo. Certezza Rafael Leão? È sempre stato molto generoso, con il potenziale che ha non si deve accontentare e non lo sta facendo. Deve anche sbagliare, sapersi giudicare e valutare".

Intanto la squadra è stata caricata dalla visita del nuovo proprietario, Gerry Cardinale, a Milanello il giorno dopo il derby. "Ha grande carisma e passione, il suo discorso è piaciuto a tutti. Ha trasmesso energia, sappiamo di avere alle spalle un club importante e solido che ci permette di fare al meglio il nostro lavoro".

Quanto potrà influire il successo nel derby in una vittoria del Milan a Salisburgo? Pioli ha affermato: "Il successo di sabato lo abbiamo archiviato la mattina dopo, ci deve solo dare energia: questa è un’altra partita e una diversa competizione. Ci resta la consapevolezza di aver giocato per 70 minuti un ottimo calcio. La missione del Milan è vincere ovunque ma ora ci aspetta una partita diversa: il Salisburgo è una squadra veloce, intensa, abituata a fare la partita. Servirà un Milan di alto livello".

Il Salisburgo di Matthias Jaissle, l'anno passato, ha vinto 3 volte e pareggiato una volta nelle gare interne in Champions League. Sarà un avversario da prendere con le molle per il Milan. "Abbiamo viste tutte le loro partite, anche le amichevoli. Riteniamo di aver preparato bene la gara ma i nostri avversari sanno muoversi molto bene: una squadra completa da affrontare con grande determinazione", ha detto Pioli.

"Per qualità e ritmo il Salisburgo è una squadra di altissimo livello. Hanno tanti giocatori di prospettiva che probabilmente potranno ripercorrere le orme di Erling Braut Haaland e Sadio Mané. Sono una squadra forte, che rispettiamo", la chiosa del tecnico emiliano.