Salisburgo-Milan, il Diavolo di Pioli cerca l’acuto Champions con Leao

Stasera Salisburgo-Milan, partita d'esordio nella Champions League 2022-2023. Il Diavolo cerca il primo squillo europeo nella città di Mozart

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Salisburgo-Milan, partita d'esordio del Girone E della Champions League 2022-2023, in programma questa sera, alle ore 21:00, alla 'Red Bull Arena' nella città austriaca. La 'rosea' ha paragonato il Milan, per l'occasione, ad un'orchestra, visto che il debutto stagionale in Champions avverrà nella città di Mozart.

Il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, in questo momento è la prima orchestra italiana e ha un senso che giochi qui. Nessuno, infatti, è riuscito a dare un'armonia corale come il direttore d'orchestra Stefano Pioli. E nessuno inserisce le sue 'improvvisazioni da jazz' in una prova corale come Rafael Leao.

Salisburgo-Milan, la banda di Pioli si affida a Leao ma non soltanto

Salisburgo-Milan rappresenta, di fatto, la prossima esibizione. Pioli manderà in campo, più o meno, la stessa formazione vista nel weekend nel derby. Questa partita, forse, ha meno fascino ma, paradossalmente, più importanza. Perdere, infatti, la prima partita in un gruppo di sei equivale a complicarsi la vita per il cammino europeo. E steccare a inizio concerto non è mai buono.

Il Salisburgo è squadra che corre, ha gioco e va in verticale. Non sarà facile, dunque, venire a capo della squadra di Matthias Jaissle. Nel suo stadio, nell'ultima edizione della Champions League, il Salisburgo ha battuto Lille, Wolfsburg e Siviglia. Ha anche costretto al pareggio il Bayern Monaco.

Stasera, dinanzi 30mila persone, vorranno evitare di incassare una sconfitta. Il Milan, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha gli orchestrali giusti per tornare a casa con i tre punti. C'è il primo violino Rafael Leao, il principale solista della squadra. Non ha mai segnato in trasferta, finora, in Champions League e pensa che questo sia il tempo di cominciare.

Il secondo violino? Olivier Giroud, che, al contrario, è un professionista dei gol in trasferta in Champions (78% delle reti segnato fuori casa). Poi c'è Mike Maignan, che, in questi mesi, si gioca una maglia da titolare della Nazionale francese per i Mondiali.

E che dire di Sandro Tonali e Ismaël Bennacer, i 'fiati' dell'orchestra rossonera, quelli che hanno corso di più contro l'Inter. Davanti, nella loro zona, si troveranno Maurits Kjaergaard, danese del 2003 che il Salisburgo ha pescato a Lyngby. Un giocatore da tenere d'occhio.

L'orchestra rossonera per Salisburgo-Milan si chiude con le percussioni di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, che tengono la squadra alta, danno il ritmo ai compagni difendendo in avanti, togliendo metri di campo agli avversari con il loro coraggio. Sarà una bella contesa nella quale la musica del Diavolo cercherà di farsi sentire in maniera molto forte. Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>