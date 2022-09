Salisburgo-Milan, Calabria: “Un giorno punteremo a vincere la Champions”

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan di Champions League. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan. La partita, come noto, è valida per la 1^ giornata della Champions League 2022-2023 e si disputerà questa sera, alle ore 21:00, alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Le dichiarazioni di Calabria sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche da 'Tuttosport'.

Salisburgo-Milan, Calabria ha presentato la partita della 'Red Bull Arena'

"Non vediamo l'ora di cominciare. Ci siamo preparati molto bene, tutti non vediamo l'ora di giocare questa competizione. Un torneo come la Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi - ha detto Calabria su Salisburgo-Milan -. Sicuramente l’esperienza dello scorso anno ci è servita tanto, soprattutto le partite contro Liverpool e Porto ci hanno fatto capire l'intensità che c'è in questa competizione. Il ritmo è molto più elevato rispetto all'Italia e abbiamo acquisito quello che ci serviva per migliorare dall'anno scorso".

Calabria, a poche ore da Salisburgo-Milan, ha quindi analizzato il percorso del Diavolo, che non alza al cielo la Champions League dal lontano 2007. "Penso che ci vorrà ancora del tempo. È un percorso molto lungo, ci sono squadre molto più pronte di noi soprattutto a livello economico: serve anche questo potere qui. Faremo del nostro meglio per affrontare al meglio la competizione. Siamo il Milan, un giorno punteremo a vincere: quest'anno guardiamo partita per partita e non ci poniamo limiti. Mi auguro che un giorno potrò fare quello che ha fatto Paolo Maldini, è quello a cui vogliamo arrivare".