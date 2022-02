Milan, finalmente Rebic: può essere lui l’uomo dello sprint / News

Salernitana-Milan di Serie A offre un'unica nota positiva per i rossoneri: il ritorno di Ante Rebic. Il croato può essere l'arma in più

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' focalizza l'attenzione sul ritorno di Ante Rebic, che potrebbe essere fondamentale per il prosieguo del campionato del Milan. Senza Zlatan Ibrahimovic e con un Olivier Giroud che non riesce a colpire in trasferta, i rossoneri si aggrappano al croato, in gol dopo 5 mesi esatti. In quel caso firmò il definitivo 1-1 contro la Juventus, adesso i punti portati a casa sono gli stessi, ma il peso è decisamente diverso. Il numero 12 ha messo a segno il suo secondo gol in Serie A, il terzo complessivo se si considera anche quello di Anfield contro il Liverpool in Champions League. Questo è un indizio del recupero a tutti gli effetti di Ante? Stefano Pioli ci spera.