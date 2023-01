Salernitana-Milan, Pioli sicuro: “Abbiamo ancora fame” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Salernitana-Milan ieri in conferenza stampa a Milanello. Ecco le sue dichiarazioni principali

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri Salernitana-Milan in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia dei match a Milanello. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Salernitana-Milan, le parole di Pioli alla vigilia — Pioli ha regalato subito una notizia in vista di Salernitana-Milan dello stadio 'Arechi'. «Olivier Giroud e Theo Hernández li abbiamo ritrovati contenti di essere tornati, hanno smaltito la delusione per come è finito il Mondiale e ora sono carichi e motivati per la ripresa del campionato. Ho fatto loro i complimenti per il percorso con la Francia, sono entrambi a disposizione per la partita contro la Salernitana» , ha confermato l'allenatore rossonero.

Pioli, poi, ha parlato di quanto questo Salernitana-Milan potrebbe incidere sulla prosecuzione del campionato, che vede, attualmente, il Diavolo a 8 punti di distanza dal Napoli capolista. «Non dobbiamo fare la corsa su nessuno se non su noi stessi. Per vincere il campionato servono tanti punti, sicuramente più di 85. A Salerno cominceremo a vivere la seconda metà di una stagione particolare, anomala, in cui mancano tante partite e sarà importante partire bene».

A poche ore da Salernitana-Milan, poi, Pioli ha incalzato: «Abbiamo chiuso con una vittoria prima della sosta ma vogliamo fare punti da subito, perché ne servono tanti per vincere il campionato. La testa è solo sul nostro impegno, c'è tanta voglia di giocare e il pensiero è solo su questo».

L'obiettivo del Diavolo, dunque, è quello di dare continuità al progetto iniziato un paio di stagioni fa con la conquista di un posto in Champions League e proseguito con la vittoria del 19° Scudetto. «Se vogliamo ritenerci una squadra vincente dobbiamo provare a vincere qualcosa anche quest'anno. La scorsa stagione abbiamo fatto la storia del Milan, vincendo. Abbiamo ancora fame e adesso vogliamo restarci, nella storia», la chiosa di mister Pioli. Ecco come e dove vedere Salernitana-Milan in tv o in diretta streaming >>>