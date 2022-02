Salernitana-Milan, Ibrahimovic ancora fuori causa | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic sarà assente in Salernitana-Milan di sabato sera allo stadio 'Arechi'. Ecco quando potrebbe tornare l'attaccante svedese

Zlatan Ibrahimovic sarà assente in occasione di Salernitana-Milan , partita della 26^ giornata di Serie A in programma sabato sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Arechi'. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Ibrahimovic, pertanto, out in Salernitana-Milan. Ma quando potrebbe tornare a disposizione di mister Stefano Pioli? Presumibilmente, Zlatan tenterà il recupero per il derby di Coppa Italia contro l'Inter del prossimo martedì 1° marzo, ore 21:00, a 'San Siro'. Almeno per mettere minuti nelle gambe in vista di Napoli-Milan di domenica 6 marzo in campionato.