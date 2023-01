Salernitana-Milan: Diavolo, guidano gli eroi Scudetto | Serie A News

In Salernitana-Milan di oggi allo stadio 'Arechi' i rossoneri ripartono dalle certezze. Da Theo Hernández a Rafael Leão, si va sul sicuro

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Salernitana-Milan, si è soffermata su un particolare. Ovvero che Stefano Pioli, allenatore rossonero, schiererà in campo una formazione che sembra 'copia-incollata' da un anno fa. Gli undici, probabili titolari del Milan a Salerno, infatti, erano già in squadra nella stagione 2021-2022: sono undici Campioni d'Italia. Manca, di fatto, soltanto Franck Kessié.

Salernitana-Milan: Pioli manda in campo le sue certezze — Pioli, quindi, per Salernitana-Milan non è voluto uscire dalla zona di 'comfort'. Questo perché sarà fondamentale partire bene oggi, prima partita del 2023 in Serie A, più insidiosa di quanto si pensi. La squadra di Davide Nicola, infatti, sa dare molto fastidio e il Milan, a conti fatti, viene da un mese di dicembre dove ha perso tutte le amichevoli disputate: Arsenal (1-2), Liverpool (1-4), PSV Eindhoven (0-3).

Il Milan è sembrato un po' spento, spesso in ritardo sulla palla. Questo si può spiegare tirando in ballo la preparazione. Al limite con le motivazioni. Il conto degli infortuni, invece, si è fatto preoccupante. Mancheranno ben nove giocatori allo stadio 'Arechi', tra cui Mike Maignan, Simon Kjær, Rade Krunić, Junior Messias, Divock Origi ed Ante Rebić. Oltre, naturalmente, a Zlatan Ibrahimović.

Più di qualche spia sul quadrante rossonero, quindi, si è accesa. Il Milan, dunque, già a -8 dal Napoli capolista e con Juventus e Inter già in scia, è chiamato a partire forte. Pioli, questo lo sa e per questo motivo si affiderà, per Salernitana-Milan, agli eroi dello Scudetto. Rientreranno, a destra, i titolari Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. Si ricomporrà l'asse mancino Theo Hernández-Rafael Leão. Davanti Olivier Giroud.

Finora il Diavolo non ha avuto molto, per non dire quasi nulla, dal calciomercato estivo. Quindi, in difesa, saranno sempre Fikayo Tomori e Pierre Kalulu a proteggere la porta rossonera, con Sandro Tonali e Ismaël Bennacer che dovranno guidare la squadra con quantità e geometrie in mezzo al campo. La stella Leão avrà 60-70' nelle gambe, ma potrà dare il suo contributo. Pioli si augura che basti per trascinare la squadra verso la vittoria. Ecco come e dove vedere Salernitana-Milan in tv o in diretta streaming >>>