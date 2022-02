Salernitana-Milan 2-2: Diavolo, che brutto stop. Rebic evita la sconfitta

Brutto passo falso del Milan contro la Salernitana. Un pareggio che mette a rischio la vetta della classifica: l'Inter può approfittarne

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. I rossoneri passano dalla possibile fuga a regalare su un piatto d'argento l'occasione controsorpasso all'Inter. Un primato che, virtualmente, i nerazzurri non hanno mai abbandonato. Un pareggio contro l'ultima in classifica che sa di sconfitta. Una partita che nascondeva insidie visto il cambio allenatore avvenuto in settimana.

Eppure il match sembrava intraprendere la direzione ottimale: Theo Hernandez spiazza la Salernitana con una discesa delle sue e offre a Junior Messias, che non sbaglia. Un vantaggio dopo soli cinque minuti che poteva e doveva mettere il Milan nel binario più comodo per il prosieguo della sfida. L'uscita di Ivan Radovanovic per infortunio sembrava un altro dettaglio che faceva pensare ad una resa anticipata. E invece gli uomini di Davide Nicola trovano la proprio forza nelle difficoltà e sfruttano l'errore di chi meno ti aspetti. Mike Maignan esce malissimo su Milan Djuric, bravissimo a concedere la sponda a Federico Bonazzoli che colpisce in acrobazia. Il portiere del Milan si ripete nella ripresa con un folle dribbling in area e perde palla: fortuna che c'è Alessio Romagnoli a salvare di testa.

Ma è soltanto questione di tempo: ancora Djuric punge la difesa rossonera e piazza un potente colpo di testa in tuffo sulla destra di Maignan. Serve l'ingresso di Ante Rebić per evitare una sconfitta che comunque mette in luce i difetti di una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative. Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?

