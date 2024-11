Sacchi snobba il suo Milan: “Ecco le quattro favorite per lo Scudetto”

Scudetto, Sacchi esclude il suo Milan: "Se la giocheranno queste quattro"

"Il Napoli, a mio avviso, è la squadra che ha fatto il miglioramento più evidente. Antonio Conte è un maestro che ama tantissimo il suo lavoro e trasmette questa passione ai suoi giocatori. In poco tempo ha saputo creare un gruppo e il primo posto in classifica non è un caso. Conte pretende tantissimo in termini fisici dai suoi ragazzi e li martella dal punto di vista psicologico. È, insomma, il valore aggiunto di questa squadra che, dopo lo scudetto vinto con Spalletti, ha vissuto una stagione negativa. Adesso, grazie alla lezione di Antonio, il Napoli non solo si è rimesso in carreggiata ma ha pure dato segnali importanti al campionato. Il fatto di non avere impegni internazionali durante la settimana è un vantaggio non da poco: si vedrà soprattutto in primavera quando ci sarà bisogno di parecchie energie fisiche per lo sprint finale".