Vergine lascia la Roma per diventare dirigente del Milan: il suo ruolo

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, Geoffrey Moncada , dirigente rossonero, avrebbe messo sul piatto un contratto quadriennale con una cifra importante per convincere il direttore a spostarsi al nord e sembra che sia riuscito a convincerlo.

Vergine ha lavorato per anni con Bruno Conti al progetto giovani iniziato con l'approdo dei Friedkin e ha ottenuto importanti risultati in questi anni, come ad esempio la vittoria di Coppa Italia in finale contro la Fiorentina durante lo scorso anno o i due titoli Under 16 raccolti negli ultimi anni.