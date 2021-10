Roma-Milan, tre duelli che possono decidere la partita | Serie A News

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha provato a fornire le chiavi tattiche del match tra i giallorossi di José Mourinho ed i rossoneri di Stefano Pioli. Individuandole in tre duelli principali. Analizziamoli, quindi, in dettaglio: chi deciderà il big match nella Capitale?