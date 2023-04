Roma-Milan, Saelemaekers e il colpo dalla panchina: un gol che pesa

Roma-Milan, quanto pesa il gol di Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, si legge, è il guastafeste di Roma: l’Olimpico giallorosso aveva appena iniziato le celebrazioni del gol, ed ecco arrivare lui a staccare la musica. E a ridare fiato ai milanisti in trasferta (che per la verità avevano cantato fino all’ultimo). Non è l’avvio di un party tutto rossonero, perché un pareggio in rimonta non merita di essere celebrato più di tanto e infatti Pioli racconta che nello spogliatoio è maggiore la delusione per la mancata vittoria che l’allegria per il punto guadagnato. A Saelemaekers va così il 10 senza la lode: tanti, dieci, sono i gol segnati in rossonero in 132 presenze, 84 da titolare e 48 da subentrato come ieri. La Roma, colpita già due volte, diventa la vittima prediletta.