Roma-Milan, Pioli contro Mourinho: due che più diversi non si può

Roma-Milan, partita valida per l'11^ giornata di Serie A, è anche la sfida tra Stefano Pioli e José Mourinho, due poli opposti tra loro

Il consenso di Ibrahimovic ha dato forza e personalità a Pioli. Lo ha trasformato, da uomo mesto e tranquillo in un eroe sicuro di sé, delle sue parole, delle sue scelte. Uno come Pioli è il classico ragazzo mite e perbene che uno come Mourinho non avrebbe mai voluto nella sua banda. Ma non solo Zlatan: fondamentale è stato il sostegno incondizionato di due formidabili dirigenti amici come Maldini e Massara. La sfida contro Mourinho, domani, gli dirà quanto è davvero cresciuto. Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Roma-Milan: le sue dichiarazioni