Roma-Milan, Giroud torna in gruppo: Pobega e Ibra indisponibili

Roma-Milan, Giroud dovrebbe tornare disponibile

Olivier Giroud, si legge, si prepara per la partita contro la Roma. Dopo il lavoro personalizzato di ieri, il francese sarebbe pronto ad allenarsi col gruppo in mattinata. I fastidi al polpaccio e al tendine, conseguenze della Champions, dovrebbero essere passati. Per la partita dell'Olimpico, Pioli dovrebbe contare sulla sua punta di riferimento. Il tecnico rossonero, dovrebbe quindi avere tutti i titolari disponibili. Gli unici che non ci saranno, sono Pobega, ko per una frattura alle costole e Ibrahimovic, fermo per il problema al polpaccio. Lo svedese, non si sarebbe ancora sottoposto a esami e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.