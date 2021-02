Roma-Milan, c’è aria di spareggio Champions: gli obiettivi delle squadre

Roma-Milan, scontro diretto per la Champions

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Roma e Milan, prima di sfidare l’avversario, avranno il compito di sfidare sé stesse. I giallorossi sono una grande squadra, che gioca benissimo a calcio, ma che ha un grandissimo difetto: diventa piccola contro le big. Le mancate vittorie contro le squadre di alta classifica non possono che far storcere il naso. Sul più bello, puntualmente, manca il guizzo decisivo per fare il salto di qualità.

Un salto di qualità che il Milan sembrava aver ampiamente superato, ma un piccolo periodo di flessione ha rimesso tutto in discussione. Ci sarà da tappare la bocca a coloro i quali parlano di ridimensionamento inevitabile dopo gli ultimi risultati. Per questi semplici motivi questa partita ha tutta l’aria di svolta verso l’alto o il basso, per entrambe. Parola al campo che, come succede sempre, rimane giudice supremo.

