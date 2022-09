Tonali, Milan per sempre: il retroscena sulla firma in bianco di un anno fa

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del rinnovo di Sandro Tonali fino al 2027, ufficializzato nella giornata di ieri. Casa Milan o casa sua per lui non fa differenza: il numero 8 rossonero è ormai un punto fermo rossonero e si muove con autorità sia a San Siro che in altri stadi. Lui è il padrone del centrocampo e, per questo motivo, il club ha deciso di blindarlo come si fa con i gioielli preziosi. "Sandro è simbolo di determinazione e senso di appartenenza ai nostri colori" ha scritto il Milan. Quale frase migliore per sintetizzare un rapporto da favola.

Tonali conosce benissimo Casa Milan: quella di ieri è la terza firma in tre anni. La prima arrivò il 9 settembre 2020, la seconda lo scorso anno, quando la dirigenza rivide i termini dell'accordo con il Brescia. La volontà di Sandro fu determinante per risolvere una trattativa lunga e faticosa tra le parti. Come ormai noto, il classe 2000 scelse di tagliarsi lo stipendio per favorire il buon esito dell'operazione. Quel che non è noto, riferisce la 'Rosea', è che Tonali firmò il suo secondo contratto rossonero 'in bianco'. Pur di non lasciare il proprio posto del cuore, l'ex Brescia non chiese di quanto il suo ingaggio sarebbe stato decurtato. Lo scoprì soltanto una volta giunto a Casa Milan per firmare. Ieri c'è stata la terza firma, quella più importante, arrivata dopo un'annata straordinaria per lui e per la squadra, che ha riconquistato lo scudetto dopo 11 anni. Tonali rossonero a vita: l'idea c'è. Più che l'immagine della casa qui ci sarebbe bisogno di quella della Bandiera. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming