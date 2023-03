Rinnovo Leao, incontro con il Milan: tutto in due settimane

Rinnovo Leao, tutto in 15 giorni

Il rinnovo di Leao con il Milan, si legge, si giocherà nei prossimi 10, 15 giorni. Il club resterebbe deciso a rinnovagli il contratto, stessa cosa vale per Rafa. Per la sua cessione, al momento, non sarebbero arrivate offerte concrete. Le speranze rossonere sarebebro quelle di chiudere la vincenda con il prossimo summit. La Gazzetta riporta il valore di Leao sui 70 milioni di euro. La richiesta del portoghese sarebbe quella di 7 milioni, una ricompensa alla firma e il risarcimento da 16 milioni che deve allo Sporting Lisbona. L'offerta del Milan, sarebbe leggermente inferiore ai 7 di base, con bonus, ma senza il pagamento della multa. La speranza del Diavolo è quella di chiudere i rinnovi di Leao e Giroud nelle prossime due settimane. La nostra redazione ha già parlato della situazione di Leao con il Milan.