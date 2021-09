Rinnovo Kessié, Maldini e Massara sperano in un passo dell’ivoriano

Calciomercato finito, ma il rinnovo di Franck Kessié resta una missione prioritaria per la dirigenza del Milan. Ci sarà la sospirata firma?

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Franck Kessié con il Milan . Seppur a sessione estiva di calciomercato terminata, infatti, questo resta un'assoluta prioritaria di Paolo Maldini e Frederic Massara , dirigenti del club di Via Aldo Rossi.

Secondo il quotidiano romano, il Milan proverà, nei prossimi giorni, ad effettuare il rinnovo del contratto di Kessié, che, come noto, scadrà tra poco meno di un anno, il 30 giugno 2022 . Le richieste economiche del manager del centrocampista ivoriano, George Atangana , restano però molto alte.

L'agente di Kessié, infatti, chiede 7 milioni di euro netti a stagione più 1,5 di bonus , per un totale di 8,5 . Il Diavolo, per ora, si è fermato ad una proposta di 5,5 milioni di euro netti all'anno. Ricordiamo che, nel contratto attuale, Kessié percepisce appena 2,2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La distanza economica tra le parti per il rinnovo di Kessié, pertanto, permane. Maldini e Massara, però, sperano che Kessié possa fare un passo verso il Milan e firmare il tanto sospirato prolungamento di contratto. Come, ormai più di un mese fa, aveva assicurato di voler fare in un'intervista rilasciata durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.