Ricorso Rebic, lunedì la decisione: ecco la speranza del Milan / News

Il Milan ha presentato ricorso per la squalifica di due giornate comminata ad Ante Rebic. Lunedì la decisione, questa la speranza

Dopo l'espulsione diretta rimediata da Ante Rebic nel match contro il Napoli, il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare il croato per le frasi rivolte all'arbitro Gianluca Pasqua. Una scelta che il Milan ha deciso di non accettare e, per questo motivo, ha presentato ricorso. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', la sentenza arriverà nella giornata di lunedì, con il club rossonero che spera in uno sconto così da avere l'esterno d'attacco nel match contro la Sampdoria in programma sabato 3 aprile. Intanto Baresi, vicepresidente del Milan, svela il futuro di Tomori.