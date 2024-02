Rennes-Milan, in attacco Jovic o Giroud? Ecco i dubbi di Pioli

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla della partita tra Rennes e Milan. Dubbi in attacco per Pioli: Jovic o Giroud titolare?

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla della partita tra Rennes e Milan, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Dopo la sconfitta per 4-2 di domenica sera a Monza, si richiede ai rossoneri una prova d’orgoglio, una prestazione importante per far capire come quello dell’U-Power Stadium sia stato un passo falso dovuto a più componenti. Pioli è intenzionato a non stravolgere nuovamente la formazione. Ci saranno dei cambi, scrive il quotidiani: Loftus-Cheek, reduce da nove partite consecutive da titolare dovrebbe riposare, ma quello che scenderà in campo sarà un Milan vicino a quello dei titolarissimi.