RedBird studia l’entrata del Milan in Borsa: Cardinale al lavoro

Gerry Cardinale del fondo RedBird, che ha appena preso il Milan, sta studiando la possibilità di un ingresso nei mercati azionari

Daniele Triolo

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners, ha da poco acquisito la maggioranza del Milan dal fondo Elliott. Ora RedBird sta già muovendosi per il futuro. Tra i passi da compiere, secondo quanto riferito da 'Il Sole 24 Ore' oggi in edicola, ci sarebbe un progetto - ancora in fase embrionale - di quotazione in Borsa, a Wall Street, delle attività nel calcio e nello sport sotto l'egida RedBird.

RedBird quoterà il Milan a Wall Street? L'ipotesi

Il fondo di Cardinale punta a dare un'accelerata all'incremento del fatturato del club rossonero, anche attraverso il progetto del nuovo stadio. L'obiettivo dei nuovi proprietari statunitensi è anche quello di dare una spinta all'attività commerciale (rispecchiata, per esempio, dall'accordo con i New York Yankees, per giunta entrati, con una piccola quota, nell'operazione Milan). Ma Cardinale, prima di tutto, è un uomo di finanza, visto che, prima di creare RedBird, aveva lavorato 20 anni in Goldman Sachs.

Così, per 'Il Sole 24 Ore', tra i ragionamenti fatti all'atto di ingresso del Milan nel portafoglio investimenti di RedBird, ci sarebbe un riferimento ai mercati azionari e ad una possibile quotazione a Wall Street di singole società, oppure di veicoli che controllano più attività nello sport. L'ipotesi, secondo le indiscrezioni, potrebbe dunque prevedere il conferimento ad uno stesso veicolo di tutte le partecipazioni possedute da RedBird nel calcio e nei club sportivi in generale.

Attualmente, il fondo di Cardinale detiene l'11% di Fenway Sports Group (proprietario del Liverpool), ma anche una partecipazione di controllo nel Tolosa (Ligue 1 francese) e, per l'appunto, nel Milan. Uno sbarco, dunque, in Borsa delle proprie controllate sembra al centro della strategia futura di RedBird. L'operazione non sarebbe imminente. Prima il fondo di Cardinale punterebbe a costruire un portafoglio di investimenti sportivi con asset positivi, anche in termini di flussi di cassa. Poi andrebbe a bussare alla porte dei mercati. Milan-Napoli, chi gioca sulla trequarti? I dubbi di formazione di Pioli >>>