Rebic e Origi assenti: entrambi puntano a rientrare per Empoli-Milan

Ante Rebic e Divock Origi migliorano. Possono rientrare per Empoli-Milan, prima partita ufficiale dopo la sosta per le Nazionali

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Ante Rebic e Divock Origi, attaccanti del Milan ormai fermi ai box da qualche settimana per problemi di diversa natura. Entrambi salteranno Milan-Napoli di domani sera a 'San Siro', ma coltivano speranze di rientrare per Empoli-Milan del 1° ottobre, primo impegno ufficiale del Diavolo dopo la sosta per le Nazionali.

Milan, Rebic e Origi sulla via del recupero

Rebic migliora giorno dopo giorno. La terapia conservativa scelta dallo staff medico del Milan per la cura della piccola ernia del disco, palesatasi prima di Sassuolo-Milan, sta dando gli effetti sperati. Rebic sta decisamente meglio: durante la sosta ripeterà gli esami strumentali per capire quanto manca per la guarigione definitiva. Il problema, però, dovrebbe rientrare del tutto e il croato, quindi, mettersi a disposizione per la sfida di Empoli.

Origi, che si trova in Belgio per curare il problema al tendine, di comune accordo tra i medici della sua Nazionale e quelli del Milan, ha messo anch'egli nel mirino la trasferta del 'Castellani' per cominciare a dimostrare in rossonero tutto il suo valore dopo i tanti acciacchi di inizio stagione. Milan-Napoli: le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>