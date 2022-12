Rebic, più gol rispetto alla scorsa stagione ma manca ancora la continuità

Da oggi, dunque, parte la rincorsa personale dell'attaccante. Rebic potrà iniziare a gonfiare la rete già dall'amichevole dell'8 dicembre contro il Lumezzane , per poi proseguire in test più impegnativi contro Arsenal, Liverpool e PSV . Saranno delle gare importanti per la squadra ma anche per il calciatore stesso di ricominciare il campionato con fiducia. Il Milan, tra l'altro, ad inizio gennaio affronterà la Salernitana, squadra colpita dallo stesso Rebic un paio di mesi fa a Salerno con un gol che poi si è rivelato fondamentale ai fini dello scudetto.

Non solo i gol, Rebic vuole anche tagliare il traguardo delle 300 presenze ufficiali in carriera. Da oggi, però, dovrà correre (e segnare) ancora di più. Il croato in questa stagione è stato il vice Giroud, complice un Ibrahimovic fermo ai box per l'infortunio al ginocchio. Adesso proprio Ibra è pronto al rientro e non ha intenzione di continuare a guardare dalla panchina i suoi compagni. Sarà bene per Rebic tornare ai livelli di due stagioni fa, quando segnava tanto e con una certa regolarità. Milan, si torna al lavoro: da oggi ricomincia la rincorsa al Napoli.